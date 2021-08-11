Анна Сафрончик показала чувство стиля, надев черное платье

Как пишет Politeka.net, Анна стала востребованной моделью и актрисой в Италии. Красотка известна украинцам, так как является внучкой хореографа Григория Чапкиса. Девушка активно ведет блог в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Анна показалась в стильном черном платье с декольте. Красотку снимали сверху, поэтом можно легко оценить пышные формы девушки. Анна прикоснулась пальцем к губам, добавляя игривости снимку.

Фанаты сразу начали лайкать и комментировать публикацию:

"Ты такая красивая", "Высочайшая элегантность", "Очень хорошо", "Очень красивая ты замечательная", "Вау ты чудо", "Ты божественная любовь", "У меня нет слов, ты единственный пример ЖЕНЩИНЫ на планете", "Думаю, ты не представляешь, какая ты красивая .."

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