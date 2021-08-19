Внучка покійного судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик вразила ідеальною фігурою

Як передає Politeka.net, 40-річна Сафрончик живе і будує свою кар'єру в Італії. Там у актриси дуже багато шанувальників, які стежать за її життям. У соціальних мережах зірка регулярно публікує яскраві знімки, показуючи своє життя і захоплення.

На свіжих фото Анна продемонструвала ще один талант. Вона показала, як займається йогою. Красуня позувала для фото в мініатюрному топі, який підкреслив її апетитні форми. Лосини, в свою чергу, вигідно підкреслили струнку фігуру зірки.

"Йога в будь-який час і в будь-якому місці! Намасте", - пишуть користувачі Мережі.

У коментарях Ганні залишили масу приємних відгуків про її зовнішність.

"Який гарний йог!", "Ідеальна", "Красиво завжди і в будь-якому випадку", "Дуже гарненька", "Спокуслива Анна", «Просто шикарно», «Є, на що подивитися», "Ти виглядаєш приголомшливо", "Що за дівчинка?",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Анна Сафрончик в купальнику вразила талантами на кухні: апетитні фото.

Ще Politeka писала, що Анна Сафрончик зачарувала видом у відкритому купальнику:"всім великий поцілунок".

Також Politeka повідомляла, що Анна Сафрончик показала, наскільки ефектно можна виглядати в 40 років:"чудова".