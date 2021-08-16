Внучка Народного артиста України, екс-судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, 40-річна Анна Сафрончик, похвалилася відпочинком в італійському містечку

Зірка завоювала велику популярність в Італії, куди переїхала з батьками ще в підлітковому віці, передає Politeka.net.

Зараз Анна відома за кордоном, як актриса, модель і ведуча. Також зірка активно веде свій акаунт в Instagram, на який підписані 553 тисячі користувачів мережі.

В одному з останніх постів артистка похвалилася відпочинком в італійському містечку Порто Ерколе.

Анна позувала на тлі неймовірної природи. Внучка Чапкіса одягла довгу зелену сукню з накидкою. Фігура красуні заворожувала, як і її красива посмішка.

"Всіх з серединою серпня! 🎼 🥂 🎻 🎷 ",- підписала кадри сафрончик.

За сім годин публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Ви завжди викликаєте захват! 🔝 ", "Чудова красуня ❤️❤️😍", " стильна✨ ✨ ✨ 👗 🌷", " і тобі щасливої середини серпня😘", " як же ти красива!!", "З серединою серпня красуня Анна", " Як мило, Анна! І тобі щасливої середини серпня❤️", "Якого біса .... ти мене розбурхуєш 🔥 🔥 😍 😍 я б хотів поцілувати тебе... 💋 💋 💋 💋 "- написали користувачі мережі.

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