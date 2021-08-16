Внучка Народного артиста Украины, экс-судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, 40-летняя Анна Сафрончик, похвасталась отдыхом в итальянском городке

Звезда завоевала большую популярность в Италии, куда переехала с родителями еще в подростковом возрасте, передает Politeka.net.

Сейчас Анна известна за рубежом, как актриса, модель и ведущая. Также звезда активно ведет свой аккаунт в Инстаграм, на который подписаны 553 тысячи пользователей сети.

В одном из последних постов артистка похвасталась отдыхом в итальянском городке Порто Эрколе.

Анна позировала на фоне невероятной природы. Внучка Чапкиса надела длинное зеленое платье с накидкой. Фигура красотки завораживала, как и ее красивая улыбка.

"Всех с серединой августа! 🎼🥂🎻🎷", - подписала кадры Сафрончик.

За семь часов публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев.

"Вы всегда вызываете восторг! 🔝", "Великолепная красотка ❤️❤️😍", "Стильная ✨✨✨👗🌷", "И тебе счастливой середины августа 😘", "Как же ты красива!!", "С серединой августа красавица Анна", "Как мило, Анна! И тебе счастливой середины августа❤️", "Какого черта .... ты меня будоражишь 🔥🔥😍😍 Я бы хотел поцеловать тебя... 💋💋💋💋"- написали пользователи сети.

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