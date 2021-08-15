Вона ще й вміє готувати

Внучка покійного судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, італійська актриса Анна Сафрончик поділилася привабливими моментами з життя

Як передає Politeka.net, 40-річна внучка Чапкіса по повній насолоджується влітку і намагається взяти від цих місяців все: вона подорожує, загоряє на пляжі, веселиться з друзями і звичайно ж ділиться яскравими моментами в Instagram.

Так, нещодавно в її Stories з'явилися нові кадри, на яких Анна продемонструвала, як приїхала в гості до своїх друзів.

Красуня ефектно прогулялася по свіжому повітрю в дуже літньому образі. На ній був надітий бірюзовий купальник з паєтками, джинсові шорти, блакитна сорочка. А довершував образ солом'яний капелюшок.

Також на кадрах показано, як внучка Чапкіса з подругою проводять час за плитою. Дівчата готували традиційну італійську страву - пасту.

Анна зазначила, що готує з любов'ю і показала результат своїх кулінарних навичок.

Після обіду весела компанія вирушила подорожувати на машині.

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