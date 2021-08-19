Внучка покойного судьи шоу «Танці з зірками» Григория Чапкиса Анна Сафрончик впечатлила идеальной фигурой
Как передает Politeka.net, 40-летняя Сафрончик живет и строит свою карьеру в Италии. Там у актрисы очень много поклонников, которые следят за ее жизнью. В социальных сетях звезда регулярно публикует яркие снимки, показывая свою жизнь и увлечения.
На свежих фото Анна продемонстрировала еще один талант. Она показала, как занимается йогой. Красотка позировала для фото в миниатюрном топе, который подчеркнул ее аппетитные формы. Лосины, в свою очередь, выгодно подчеркнули стройную фигуру звезды.
«Йога в любое время и в любом месте! Намасте», - пишут пользователи сети.
Друга Пугачевой и Киркорова парализовало, счет идет на дни: "Шансов на выздоровление нет"
Скандал Никитюк и Дурнева вышел на новый уровень, зацепило Полякову и Осадчую: "Ты со своим ростом..."
Друга Пугачевой и Киркорова парализовало, счет идет на дни: "Шансов на выздоровление нет"
Эктор Хименес-Браво после пожара признался, что готовится к отъезду из страны: "Из-за пандемии..."
Жена продюсера Квартал 95 смутила беременную Осадчую глубиной своего выреза: "Глаз не оторвать"
В комментариях Анне оставили массу приятных отзывов о ее внешности.
«Какой красивый йог!», «Идеальная», «Красиво всегда и в любом случае», «Очень хорошенькая», «Соблазнительная Анна», «Просто шикарно», «Есть, на что посмотреть», «Ты выглядишь потрясающе», «Что за девочка?», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Анна Сафрончик в купальнике впечатлила талантами на кухне: аппетитные фото.
Еще Politeka писала, что Анна Сафрончик очаровала видом в открытом купальнике: "Всем большой поцелуй".
Также Politeka сообщала, что Анна Сафрончик показала, насколько эффектно можно выглядеть в 40 лет: "Великолепная".