Внучка покойного судьи шоу «Танці з зірками» Григория Чапкиса Анна Сафрончик впечатлила идеальной фигурой

Как передает Politeka.net, 40-летняя Сафрончик живет и строит свою карьеру в Италии. Там у актрисы очень много поклонников, которые следят за ее жизнью. В социальных сетях звезда регулярно публикует яркие снимки, показывая свою жизнь и увлечения.

На свежих фото Анна продемонстрировала еще один талант. Она показала, как занимается йогой. Красотка позировала для фото в миниатюрном топе, который подчеркнул ее аппетитные формы. Лосины, в свою очередь, выгодно подчеркнули стройную фигуру звезды.

«Йога в любое время и в любом месте! Намасте», - пишут пользователи сети.

В комментариях Анне оставили массу приятных отзывов о ее внешности.

«Какой красивый йог!», «Идеальная», «Красиво всегда и в любом случае», «Очень хорошенькая», «Соблазнительная Анна», «Просто шикарно», «Есть, на что посмотреть», «Ты выглядишь потрясающе», «Что за девочка?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Анна Сафрончик в купальнике впечатлила талантами на кухне: аппетитные фото.

Еще Politeka писала, что Анна Сафрончик очаровала видом в открытом купальнике: "Всем большой поцелуй".

Также Politeka сообщала, что Анна Сафрончик показала, насколько эффектно можно выглядеть в 40 лет: "Великолепная".