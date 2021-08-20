Онука відомого хореографа Григорія Чапкіса Анна Сафрончик здивувала спекотними кадрами з нової фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, відома італійська актриса і модель Анна Сафрончик, яка є онукою нині покійного легендарного хореографа Григорія Чапкіса, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в соцмережі жаркими кадрами з нової фотосесії, на яких з'явилася в спокусливому образі.

Як видно, на нових знімках Анна відображена в затишній кімнаті, вона вмостилася на ліжку і млосно позує фотографу. Перед камерою красуня з'явилася в звабливому чорній сукні з мереживом і великим вирізом в зоні декольте, так що видно, що на ній немає бюстгальтера. Цей наряд красиво підкреслив ідеальну фігуру і пружні принади актриси.

Сафрончик не підписала свої фотографії, залишила тільки кілька хештегів. Зате шанувальники тут же почали коментувати знімки красуні, засинаючи її компліментами: "Красиво, просто красиво", "Боже, я втратив свідомість", "Ти чудова", "Модель", "Все красивіше, з кожним днем. Піднесена краса", "Я обожнюю тебе", "Красива".

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