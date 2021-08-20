Внучка известного хореографа Григория Чапкиса Анна Сафрончик удивила жаркими кадрами из новой фотосессии

Как сообщает Politeka.net, известная итальянская актриса и модель Анна Сафрончик, которая является внучкой ныне покойного легендарного хореографа Григория Чапкиса, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в соцсети жаркими кадрами из новой фотосессии, на которых появилась в соблазнительном образе.

Как видно, на новых снимках Анна запечатлена в уютной комнате, она умостилась на кровати и томно позирует фотографу. Пред камерой красотка появилась в обольстительном черном платье с кружевом и большим вырезом в зоне декольте, так что видно, что на ней нет бюстгальтера. Этот наряд красиво подчеркнул идеальную фигуру и упругие прелести актрисы.

Сафрончик не подписала свои фотографии, оставила только несколько хэштегов. Зато поклонники тут же принялись комментировать снимки красотки, засыпая ее комплиментами: "Красиво, просто красиво", "Боже, я упал в обморок", "Ты великолепна", "Модель", "Все красивее, с каждым днем. Возвышенная красота", "Я обожаю тебя", "Красивая".

Напомним, Внучка Чапкиса восхитила формами в миниатюрном топе, засветив еще один талант: "Что за девочка?".

Как сообщала Politeka, 40-летняя внучка Чапкиса потрясла видом в открытом купальнике: "Всем большой поцелуй".

Также Politeka писала, что Внучка Чапкиса показала, насколько эффектно можно выглядеть в 40 лет: "Великолепная".