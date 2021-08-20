Внучка известного хореографа Григория Чапкиса Анна Сафрончик удивила жаркими кадрами из новой фотосессии
Как сообщает Politeka.net, известная итальянская актриса и модель Анна Сафрончик, которая является внучкой ныне покойного легендарного хореографа Григория Чапкиса, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в соцсети жаркими кадрами из новой фотосессии, на которых появилась в соблазнительном образе.
Как видно, на новых снимках Анна запечатлена в уютной комнате, она умостилась на кровати и томно позирует фотографу. Пред камерой красотка появилась в обольстительном черном платье с кружевом и большим вырезом в зоне декольте, так что видно, что на ней нет бюстгальтера. Этот наряд красиво подчеркнул идеальную фигуру и упругие прелести актрисы.
Друга Пугачевой и Киркорова парализовало, счет идет на дни: "Шансов на выздоровление нет"
Полякова продемонстрировала украинцам наряд ко Дню Независимости: "В праздничных трусах"
Болезнь поразила популярного актера, его не стало в 58 лет: "Был одним из лучших"
Эктор Хименес-Браво после пожара признался, что готовится к отъезду из страны: "Из-за пандемии..."
Балан рядом с Тиной Кароль оконфузился на съемках популярного шоу, момент попал на видео: "Чуть не упал"
Сафрончик не подписала свои фотографии, оставила только несколько хэштегов. Зато поклонники тут же принялись комментировать снимки красотки, засыпая ее комплиментами: "Красиво, просто красиво", "Боже, я упал в обморок", "Ты великолепна", "Модель", "Все красивее, с каждым днем. Возвышенная красота", "Я обожаю тебя", "Красивая".
Напомним, Внучка Чапкиса восхитила формами в миниатюрном топе, засветив еще один талант: "Что за девочка?".
Как сообщала Politeka, 40-летняя внучка Чапкиса потрясла видом в открытом купальнике: "Всем большой поцелуй".
Также Politeka писала, что Внучка Чапкиса показала, насколько эффектно можно выглядеть в 40 лет: "Великолепная".