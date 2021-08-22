Внучка покойного судьи шоу «Танці з зірками» Григория Чапкиса Анна Сафрончик впечатлила моложавым видом в свежей фотосессии
Как передает Politeka.net, о внучке известного хореографа заговорили недавно. Как выяснили журналисты, девушка уехала с родителями в Италию еще в подростковом возрасте. Там она построила успешную карьеру актрисы. Сегодня на Сафрончик в Инстаграм подписано более 550 тыс. человек.
На свежих фото актриса предстала в шерстяной юбке с запахом и свитере темного оттенка. Она поразила моложавым цветущим видом и искренней лучезарной улыбкой. В комментариях девушке оставили массу теплых слов.
«Чудесно», «Красивая. С чудесной улыбкой», «Ты прекрасна», «Абсолютно идеально», «Красиво и очень соблазнительно», «Вечная красота», «для меня ты самая красивая из всех», «Я так тобой восхищаюсь, Анна», «Улыбка и красота, достойная Оскара», - пишут пользователи сети.
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Напомним, что Анна Сафрончик потрясла видом в открытом купальнике: "Всем большой поцелуй".
Как сообщала Politeka, Анна Сафрончик в кружевном платье с интересным вырезом обескуражила снимками: "Боже, я упал в обморок".
Также Politeka писала, что Анна Сафрончик восхитила формами в миниатюрном топе, засветив еще один талант: «Что за девочка?».