Внучка покойного судьи шоу «Танці з зірками» Григория Чапкиса Анна Сафрончик впечатлила моложавым видом в свежей фотосессии

Как передает Politeka.net, о внучке известного хореографа заговорили недавно. Как выяснили журналисты, девушка уехала с родителями в Италию еще в подростковом возрасте. Там она построила успешную карьеру актрисы. Сегодня на Сафрончик в Инстаграм подписано более 550 тыс. человек.

На свежих фото актриса предстала в шерстяной юбке с запахом и свитере темного оттенка. Она поразила моложавым цветущим видом и искренней лучезарной улыбкой. В комментариях девушке оставили массу теплых слов.

«Чудесно», «Красивая. С чудесной улыбкой», «Ты прекрасна», «Абсолютно идеально», «Красиво и очень соблазнительно», «Вечная красота», «для меня ты самая красивая из всех», «Я так тобой восхищаюсь, Анна», «Улыбка и красота, достойная Оскара», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Анна Сафрончик потрясла видом в открытом купальнике: "Всем большой поцелуй".

Как сообщала Politeka, Анна Сафрончик в кружевном платье с интересным вырезом обескуражила снимками: "Боже, я упал в обморок".

Также Politeka писала, что Анна Сафрончик восхитила формами в миниатюрном топе, засветив еще один талант: «Что за девочка?».