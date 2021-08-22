Відома співачка, екс-"ВІА Гра" Віра Брежнєва не змогла стримати емоцій поруч з російським шоуменом, чоловіком Алли Пугачової Максимом Галкіним

Як передає Politeka.net, в Instagram артиста з'явилося кілька відео з заходу. На першому відео він пританцьовував під класичну музику.

"Працюємо", - підписав відео Галкін.

На другому відео поруч з Галкіним раптово з'явилася Віра Брежнєва. Вона була одягнена в ефектну сукню сріблястого кольору. Сукня на одне плече була прикрашена додатковими воланами спереду. Спочатку співачка доклала палець до губ, але пізніше, не змогла стримати емоцій і пустилася в танок, позуючи на камеру для Галкіна. Судячи з усього, зірки разом працювали на корпоративі.

Відзначимо, що 45-річний Галкін є одним з найбільш затребуваних телеведучих Росії. А Віра Брежнєва, яка прославилася завдяки ВІА Грі, сьогодні є однією з найпопулярніших співачок в РФ.

Нагадаємо, що Брежнєва на прогулянці без Меладзе заговорила про особисте: "коли ти один...".

Як повідомляла Politeka, Брежнєва втиснулася в червоні штани і покрутила головними достоїнствами: "вже за себе не ручаюся".

Також Politeka писала, що Брежнєва похвалилася люксовими апартаментами в Туреччині з басейном і терасою: кадри розкоші.