Відома співачка, екс-"ВІА Гра" Віра Брежнєва не змогла стримати емоцій поруч з російським шоуменом, чоловіком Алли Пугачової Максимом Галкіним
Як передає Politeka.net, в Instagram артиста з'явилося кілька відео з заходу. На першому відео він пританцьовував під класичну музику.
"Працюємо", - підписав відео Галкін.
На другому відео поруч з Галкіним раптово з'явилася Віра Брежнєва. Вона була одягнена в ефектну сукню сріблястого кольору. Сукня на одне плече була прикрашена додатковими воланами спереду. Спочатку співачка доклала палець до губ, але пізніше, не змогла стримати емоцій і пустилася в танок, позуючи на камеру для Галкіна. Судячи з усього, зірки разом працювали на корпоративі.
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Відзначимо, що 45-річний Галкін є одним з найбільш затребуваних телеведучих Росії. А Віра Брежнєва, яка прославилася завдяки ВІА Грі, сьогодні є однією з найпопулярніших співачок в РФ.
Нагадаємо, що Брежнєва на прогулянці без Меладзе заговорила про особисте: "коли ти один...".
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