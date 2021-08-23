Телеведуча Алла Мазур показала дивовижні кадри, як над Москвою запустили прапор України
Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Алла Мазур опублікувала в своєму Instagram дивовижні кадри, як над Москвою піднявся український прапор. Схоже, ця акція присвячена Дню прапора, який відзначають в Україні 23 серпня.
На знімках видно, що хтось запускає в небо на повітряних кульках досить великий національний прапор України. Виглядає це досить ефектно.
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"Тут такі фото сьогодні прилетіли. Якість не дуже, але як не порадіти нашому прапору і на цих вулицях? Бо - вільний. І незалежний! З днем Державного прапора України, друзі!",- підписала кадри Алла Мазур. Користувачі в коментарях почали обговорювати знімки з українським прапором посеред Москви: "З Днем прапора!", "Слава Україні!", "Краса", "Вітаю", "Дуже круто", "Супер", "Україна".
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