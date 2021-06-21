Украинская ведущая Алла Мазур рассказала об актуально проблеме дистанционного обучения

Как известно, в прошлом году журналистка и ведущая ТСН Тижня на канале «1+1» поборола рак, после чего вернулась к работе. Мазур воспитывает 13-летнего сына Артема, который, как и многие украинские школьники, из-за коронавируса столкнулся с необходимостью перехода на дистанционное обучение.

«Гарантий, что школа осенью не начнется снова онлайн - никто не дает. Поэтому я снова мониторю рынок отдаленных образовательных услуг - имея уже небольшой опыт», - рассказала ведущая.

Она отметила, что этот опыт оказался не самым положительным. Так, в сентябре прошлого года сын Мазур начал обучение в одной из популярных в Украине дистанционных школ.

«Но продержались мы только месяц: пока я не увидела, что проверка реальных знаний там хромает», - пожаловалась ведущая.

Она пояснила, что знания школьников тестировали простой системой вопросов с тремя вариантами ответа, поэтому завершить урок можно было просто угадав правильный вариант.

«В результате мы таки вернулись в привычную сына школу. И далее Артем учился уже вместе со своим родным классом. И онлайн также - когда объявляли карантин», - рассказала Мазур.

Этот пост она сопроводила своим снимком из студии новостей. На нем ведущая позирует в элегантном жакете цвета слоновой кости.

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