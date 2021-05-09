Ведущая ТСН Алла Мазур, победившая онкологию, растрогала проникновенными словами в особенный день

9 мая в Украине отмечается сразу два праздника, День Победы и День матери. В связи с этим 55-летняя звезда телеэкранов сделала необычный пост-обращение в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

Мазур поднялась на крышу здания, держа в руках огромный букет роз. Сначала журналистка обратилась к маме, которая привила ей любовь к труду с самого детства.

"Я специально забралась повыше, над крышами - с цветами для тебя, мамочка! Потому что это ты у нас всю жизнь летишь: быстро, энергично, настойчиво... Ты научила меня: когда чего-то хочется - не витаешь в облаках, а закачиваешь рукава и берешься за работу. Но не забывая о тех, кто рядом. И когда мы, твоя семейная команда, едва доходили домой, засадив весь огород картофелем - ты управляла: а вот еще наша старушка соседка не посадила, идем к ней", - поделилась Алла воспоминанием.

Ведущая отметила, что ее мама очень любит цветы, поэтому этот шикарный букет у нее в руках - для нее.

"Каждая роза в нем - то слова благодарности от меня и брата. Мы их еще скажем намного больше: когда соберемся вместе. А пока просто скажу: мы тебя очень любим!", - добавила Мазур.

После этого ведущая обратилась к украинцам: "Друзья - присоединяйтесь! Сегодня - особый День матери. Потому что совпал с Днем победы над нацизмом во Второй мировой. А все наши победы - благодаря нашим мамам. Низкий поклон им".

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