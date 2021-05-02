Телеведущая Алла Мазур, победившая рак, проникновенно обратилась к украинцам

Соответствующая публикация появилась в официальном Instagram-аккаунте звезды телевидения, передает Politeka.net.

Алла Мазур поздравила украинцев с Пасхой. Она выложила фото, на котором позирует с традиционной праздничной корзиной. Ярким акцентом образа стало украинское ожерелье.

"Христос воскрес! С Пасхой, друзья! Когда ложишься спать и просыпаешься с молитвой о мире... когда просишь Бога, чтобы защитил твоих родных от болезней... когда стараешься не утонуть в море тревог и проблем... В эти дни особенно ощущаешь смысл праздника, когда воскресает надежда. И понимаешь: наша вера, наш теплый семейный круг, наши пасочки и писанки - это наш настоящий оберег. Как и улыбка: такой редкий гость в эти времена», - отметила она.

"Пусть все будет сегодня в вашем доме! И вера. И Надежда. И улыбка. И пусть хранит Небо вас и ваших родных!"- добавила телеведущая.

Украинцы восхищаются Аллой Мазур и выражают свои поздравления.

"Воистину воскрес ❤ какая вы красивая Очень красивая женщина, дай Бог крепкого здоровья«," с Пасхой! Света и добра Вам! Красота невероятная», «Какое красивое традиционное фото с родными с детства писанками и полотенцем бабушкиным 🙏 пусть Ваша надежда оправдается», «Воистину Воскрес! Восхищаюсь вами, здоровья и счастья вам и вашей семье», - пишут в комментариях.

Напомним, Алла Мазур, победившая рак, показала свое детское фото и тронула сеть: "думаете, не плакала?"

Как сообщала Politeka, сын Аллы Мазур кардинально изменил внешность.

Также Politeka писала, что Алла Мазур после победы над раком показала свою новую гордость и удивила внешностью.