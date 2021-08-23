Телеведущая Алла Мазур показала удивительные кадры, как над Москвой запустили флаг Украины
Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Алла Мазур опубликовала в своем Instagram удивительные кадры, как над Москвой поднялся ввысь украинский прапор. Похоже, эта акция посвящена Дню прапора, который отмечают в Украине 23 августа.
На снимках видно, что кто-то запускает в небо на воздушных шариках достаточно большой национальный прапор Украины. Выглядит это весьма эффектно.
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"Здесь такие фото сегодня прилетели. Качество не очень, но как не порадоваться нашему флагу и на этих улицах? Потому – свободный. И независим! С днем Государственного прапора Украины, друзья!", - подписала кадры Алла Мазур. Пользователи в комментариях начали обсуждать снимки с украинским прапором посреди Москвы: "С Днем прапора!", "Слава Украине!", "Красота", "Поздравляю", "Очень круто", "Супер", "Украина".
Напомним, Победившая рак Алла Мазур призналась, как отреагировала на новость о болезни: "Когда тебе говорят…".
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