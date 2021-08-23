Син Ірини Білик Табриз Ахмадов показав, як проводить час з колишнім чоловіком матері - Дмитром Коляденком

Як повідомляє Politeka.net, кадри з'явилися на сторінці хлопчика в Instagram.

Нещодавно Білик розірвала шлюб зі своїм п'ятим чоловіком, російським фотографом і продюсером Асланом Ахмадовим. Пара була разом тривалий час і навіть завела дитину, звернувшись за допомогою до сурогатної матері. У Білик з Асланом Ахмадовим народився син Табриз.

Аслан Ахмадов живе в Росії, а Табриз залишився з мамою в Україні. Схоже, що він непогано порозумівся з Дімою Коледженко, який був третім чоловіком Білик.

"Дядько Діма пригостив смачним морозивом", - підписаний знімок.

Нагадаємо, у Білик також є старший син-Гліб, який народився в шлюбі співачки з другим чоловіком Андрієм Оверчуком.

Як відомо, стосунки Дмитра Колденка та Ірини Білик тривали 5 років, пара розлучилася в 2006 році.

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