Російська співачка Алла Пугачова засвітилася в компанії свого хорошого друга, модельєра Валентина Юдашкіна

Як передає Politeka.net, на одному з інформаційних ресурсів в Instagram з'явилося спільне фото зірки з Юдашкіним. Пугачова була одягнена в елегантний чорний костюм. Її волосся було зібране, а на обличчі красувався натуральний макіяж. Виглядала співачка дуже молодо.

"З російським дизайнером Валентином Юдашкіним і його сім'єю Алла Пугачова дружить багато років. Вони близько спілкуються і зустрічаються з різних приводів в неформальній обстановці", - зазначили автори аккаунта.

У коментарях шанувальники стали обговорювати зовнішність Пугачової, а також постарілого 57-річного Юдашкіна, який кілька років бореться з онкологією.

"Три тіточки", «Пугачова звичайно розкішно виглядає для своїх років, а здавалося б: все життя пила і курила», «коли є багато грошей і не те зі своїм обличчям зробити можна», «Валя зовсім здав, боляче дивитися», «Алла з Валентином як з Музею мадам Тюссо», "наші сторожили", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Алла Пугачова на старих кадрах показала, якою була до пластичних операцій: "немає більше такої...".

Як повідомляла Politeka, Алла Пугачова з Орбакайте зганьбилися на публіці:"Торопунька і Штепсель".

Також Politeka писала, що Пугачова вразила зовнішністю поруч з чоловіком і донькою: «на себе не схожа».