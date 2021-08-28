Нове шоу» Співають всі " зовсім недавно з'явилося на телеканалах і викликало бурхливу реакцію українців
Учасники шоу демонструють свої вокальні вміння перед зірковою "сотнею" експертів на чолі з Народною артисткою України Наталією Могилевською. Також у кожному випуску з'являється зірковий гість. Першою стала група Go_A, а в другому випуску буде Валерій Меладзе.
Саме суддів поки обговорюють найбільше. Особливо обурила глядачів Анастасія Приходько, яку визнали невиправдано суворою.
"Бісило дві речі: купа реклами і Приходько», «дуже не сподобалася Анастасія Приходько, багато негативу від неї і залишила неприємне враження про себе... Саме шоу супер позитивне, спасибі за приємні емоції" «" яка прекрасна людина Ніна Матвієнко«,» Так смішно за реакцією Приходька спостерігати, вічно незадоволена тітка«, " Приходько бл.... "Співачка року". Не називайте її нікуди більше. Соромно дивитися. Любила і поважала її до цього шоу", " єдине, що порадувало мене це: Катя з Go_a, і виконання пісні Лінкін парк. Дратувала весь випуск Приходька. Зі звуком були явні трабли", " судді звичайно треш цілковитий, максимум 30 нормальних, а решта з якого музею ви їх витягли?",- пишуть в коментарях.
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Також багато хто не згоден з тим вибором який зробили судді.
"Ну Олена явно незаслужено отримала голоси.... Слабо адже було... Більше пафосу", " тобто Олену взяли а Порядинського немає? Коротше таке...", "Що за маячня! Якщо встав-натисни кнопку! А то підняв свою п'яту точку, танцює, а кнопку не натискає", " дівчинка, дуже добре заспівала. У неї сильний голос, а ті хто залишилися в трійці на порядок нижче її. Експерти підкачали, на жаль", - пишуть в мережі.
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