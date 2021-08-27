Суддя нового сезону шоу "Україна має талант" Женя Кот показав шанувальникам свою красуню-дружину
Як пише Politeka.net, відомий український хореограф Евгеній Кот вже багато років бере участь у популярному танцювальному шоу "Танці з зірками". У 2019 році Кот навіть став переможцем проєкту, його партнеркою була відома акторка Ксенія Мішина. Зараз Кота разом із Мішиною та Притулою запросили стати суддею нового сезону популярного талант-шоу "Україна має талант".
У своєму Instagram Женя Кот поділився рідкісною світлиною зі своєю дружиною гімнасткою, танцівницею та фіналісткою шоу "Україна має талант" Наталією Татаринцевою.
Як бачимо, Кот та Татаринцева брали участь у пост-шоу "Як вийти заміж". Хореограф палко цілував дружину на фото.
"Я теж захотів щоб тут у мене теж була ця світлина! Поцілунки роблять світ кращим!)))", - написав Кот.
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"Найкрасивіша пара 💑! 🔥❤️🙌", " Ви прекрасні 😍", " Прекрасні котики 😍🔥", " Романтика ❤️ Я, дивлячись на фото, відразу не впізнала Вашу дружину 🤭🤭🤭", "Найкращі ❤️❤️❤️ ", - написали шанувальники.
Рaніше Politeka писaлa, що новий суддя "Україна має талант" зізнався, як оцінюватиме учасників шоу: "Я відмовлятиму тим, хто...".
Нагадаємо, що Ксенія Мішина вдало пограла з почуттями Кота і Сергія Притули: "Давно не було...".
A ще Politeka повідомлялa, що суддя "Україна має талант" і переможець "Танців з зірками" Женя Кот в деталях показав свій затишний будинок: "Котики були в шоці".