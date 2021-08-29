Відомий співак і шоумен Володимир Дантес розповів у соціальних мережах чого соромиться

Як передає Politeka.net, Володимир Дантес є популярним українським артистом і телеведучим. Він прославився завдяки своїй участі на шоу "Фабрика зірок 2", де здобув перемогу. Після цього він брав участь кілька років у колективі "Діо фільми". У 2019-му році артист почав сольну кар'єру. Також Володимир одружений на відомій співачці Наді Дорофєєвій. Ведучий активно веде соціальні мережі і радує шанувальників новим контентом.

Цього разу Володимир опублікував нову фотографію на своїй сторінці в Instagram. Співак показав себе на Селфі і поділився з шанувальниками про своє сорому.

"Я тааак соромлюся робити селфі

Здається, це якийсь нарцисизм. Хоча при цьому сторіз обожнюю.

А ще є така штука-відбір фотографій. Ось даєш подивитися своїм близьким і вони вибирають такууую дичину, що аж страшно, що вони бачать мене саме таким

А коли показуєш, то що тобі подобається вони кажуть, що я не дуже добре вийшов)



Можливо з цією фотографією така ж історія. Вона відображає як же я охринів за літо тому як все мчить.

Є невеликий страх успіху, але я його поборю)) і ви теж не бійтеся, що ви Класні!)"

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