23-річна наречена переможця "Голосу. Діти" та "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванка заявила, що народжувати у Києві не буде

Як пише Politeka.net, Роман Сасанчин, який прославився після перемоги на співочих проєктах "Голос. Діти" та "Голос країни", зробив пропозицію руки та серця 23-річній Іванці. Хоча й дівчина погодилася вийти за Сасанчина, однак офіційно пара ще не одружена. А нещодавно стало відомо, що співак скоро стане батьком.

Як відомо, наречена Сасанчина розповіла шанувальникам, що у подарованій за виграш у шоу квартирі, вони поки не можуть жити через ремонт, тому планують орендувати житло у Чорткові Тернопільської області. Окрім цього дівчина сказала, що вони невдовзі переїжджають.

"Ми сидимо, чекаємо. Зараз за нами приїдуть та допоможуть перевести сумки у наше нове житло", - сказала Іванка.

Також дівчина розповіла, що народжувати у Києві вона не планує.

"Ми планували народжувати у Києві, але мені не сподобалося ставлення лікаря і ми звідти пішли. Зараз плануємо народжувати у місті Заліщики, якщо ви знаєте таке місто. Я знайшла нового лікаря, вона просто супер", - розповіла наречена Романа.

Зауважимо, що місто Заліщики розташоване у Тернопільській області за 50 кілометрів від Чорткова, де пара зібралася винаймати квартиру.

Нагадаємо, що після того, як пара офіційно оголосила про вагітність, на переможця "Голосу" та його наречену посипалася хвиля хейту. Багато шанувальників писало, що вони дуже поспішили, а дехто навіть звинувачував дівчину у тому, що вона зіпсувала життя співаку. На критику Роман Сасанчин відповів доволі толерантно, але трвердо.

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