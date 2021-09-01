23-летняя невеста победителя "Голосу. Діти" и "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванка заявила, что рожать в Киеве не будет

Как пишет Politeka.net, Роман Сасанчин, прославившийся после победы на певческих проектах "Голос. Діти" и "Голос країни", сделал предложение руки и сердца 23-летней Иванке. Хотя и девушка согласилась выйти за Сасанчина, однако официально пара еще не замужем. А недавно стало известно, что певец скоро станет отцом.

Как известно, невеста Сасанчина рассказала поклонникам, что в подаренной за выигрыш в шоу квартире, они пока не могут жить из-за ремонта, поэтому планируют арендовать жилье в Чорткове Тернопольской области. Кроме этого девушка сказала, что они вскоре переезжают.

"Мы сидим, ждем. Сейчас за нами приедут и помогут перевести сумки в наше новое жилье", - сказала Иванка.

Также девушка рассказала, что рожать в Киеве она не планирует.

"Мы планировали рожать в Киеве, но мне не понравилось отношение врача и мы оттуда ушли. Сейчас планируем рожать в городе Залещики, если вы знаете такой город. Я нашла нового врача, она просто супер", - рассказала невеста Романа.

Заметим, что город Залещики расположен в Тернопольской области в 50 километрах от Черткова, где пара собралась снимать квартиру.

Напомним, что после того, как пара официально объявила о беременности, на победителя "Голосу" и его невесту посыпалась волна хейта. Многие поклонники писали, что они очень поспешили, а некоторые даже обвиняли девушку в том, что она испортила жизнь певцу. На критику Роман Сасанчин ответил довольно толерантно, но трвердо.

Ранее Politeka писала, что победитель "Голоса страны" и его беременная девушка не могут жить в подаренной квартире: выяснилась причина.

Напомним, что 19-летний победитель "Голоса страны" не смолчал на критику из-за беременной невесты: "может, и испортила мне жизнь...".

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