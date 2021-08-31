23-річна обраниця переможця "Голосу країни" та " Голос.Діти " Романа Сасанчина Іванна поділилася подробицями їхнього життя

Сасанчин підкорив шоу " Голос. Діти «в 2015 році, а в 2020 став переможцем проекту»Голос країни". В якості призу він отримав квартиру в Києві. Облаштовував житло він спільно зі своєю дівчиною Іванною. На початку 2021 року але зробив коханій пропозицію, а нещодавно пара зізналася, що чекає дитину.

При цьому дівчина також повідомила, що вони шукають квартиру в Чорткові Тернопільської області. Фолловери Іванни поцікавилися, чому вони не живуть в Києві, в подарованій квартирі.

«У квартирі в Києві йде ремонт все ще. Там з ним трішечки все складно, і тим більше мені не можна їхати нікуди, не можна ходити, і тому ми залишаємося в Чорткові», - пояснила наречена Романа Сасанчина.

Як відомо, Сасанчин народився в Тернопільській області.

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