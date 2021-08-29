23-летняя невеста победителя "Голосу країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина Иванка рассказала, когда узнала о беременности

Как пишет Politeka.net, в начале этого года 19-летний Роман Сасанчин, который прославился после победы в проекте "Голос. Діти", а затем и "Голос країни", сделал предложение руки и сердца своей любимой - 23-летней Иванке. Тогда пара сказала, что со свадьбой они не спешат и вообще не хотят шумной гулянки.

Недавно оказалось, что невеста Сасанчина беременна и они скоро станут родителями. Об этом заявил сам певец в своем Instagram. Радостной новостью поделилась также 23-летняя Иванка. В stories она рассказала, что о том, что у них будет малыш, они с Романом узнали в конце апреля. Девушка опубликовала кадры с УЗИ и написала, что это были невероятные эмоции и счастье.

"Я до сих пор не могу поверить, что это правда и что нас скоро будет трое", - написала Иванка.





Ранее Politeka писала, что невеста 19-летнего победителя "Голоса страны" Сасанчина рассекретила беременность: животик уже большой.

Напомним, что невеста 19-летнего победителя "Голоса страны" Сасанчина оказалась против их свадьбы: выяснилась причина.

A еще Politeka сообщала, что 19-летний победитель "Голоса страны" Сасанчин передумал справлять свадьбу, невеста удивила признанием: "мы не...".