Переможець "Голосу країни" та "Голос. Діти" Роман Сасанчин скоро стане батьком
19-річний артист нещодавно оголосив про свої заручини з 23-річною дівчиною на ім'я Іванка, а тепер, виявляється, у пари скоро з'явиться малюк. Сасанчин поділився радісною звісткою у себе в мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
На кадрах щасливий Роман обіймає свою наречену в білому літньому платті. Він вперше показав кохану з уже помітно кругленьким животиком.
"Більше не можемо приховувати цю новину від вас ❤️ Скоро з'явиться на світ наше маленьке диво 🥰", - повідомив він у підписі.
Стать дитини майбутні батьки поки не розкривають.
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Новина розлетілася по Мережі й зібрала безліч коментарів: одні вітають пару, інші "лають" за те, що вони, мовляв, поспішають.
"Щирі вітання 😍❤️нехай ваша сім'я буде здорова і щаслива😘"
"Дуже раді почути чудову новину про вашу вагітність. Нехай все пройде гладко і Господь подарує Вам прекрасного янголятка"
"Дівчинка буде однозначно 👼"
"Ух нічого собі...чи давно був підлітком??!😳😳"
"Спасибі, що вони не зробили аборт🔥"
"Це, звичайно, прекрасно... Але куди поспішати?.."
"Добре, а як щодо вокальних досягнень?"
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