Невеста молодого исполнителя Романа Сасанчина рассказала, почему не хочет свадьбу

Как сообщает Politeka.net, несколько месяцев назад 19-летний победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин сделал предложение своей девушке Иванке, которая не несколько нет старше его. Это событие стало темой обсуждений в СМИ и соцсетях. Теперь пару часто спрашивают о планах на свадьбу.

Так, недавно в своих Instagram-сторис Иванка ответила на вопросы поклонников относительно будущей свадьбы. Влюбленные продолжают заявлять, что не планируют пышное торжество, а собираются только расписаться в загсе. Однако, даже этого до сих пор не сделали.

"А почему не хотите свадьбу? Если не секрет", - спросил кто-то из поклонников. На это Иванка ответила коротко: "Пустая трата средств".

Отметим, что девушка также выложила в сторис пикантное видео, на котором, сидя на кровати, подпевает песню и двигается. При этом она слишком глубоко расстегнула пуговицы своей блузки, под которой нет белья.

Напомним, 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин передумал играть свадьбу, невеста удивила признанием: "Мы не…".

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