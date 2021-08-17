Невеста 19-летнего победителя вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина удивила заявлением относительно свадьбы

23-летняя Иванна часто делится подробностями личной жизни и отвечает на вопросы фолловеров, пишет Politeka.net.

Как известно, в начале этого года Роман сделал возлюбленной предложение и она согласилась.

Возлюбленные рассказывали, что не спешат с церемонией. Также отмечали, что свадьба будет только для самых близких и в первую очередь для родителей, так как они сами не очень хотят устраивать торжество.

Отметим, также ранее Иванну спрашивали, планируют ли они с Романом приглашать на свадьбу Тину Кароль, которая была наставником Сасанчина на "Голосі країни". "Думаю, что для Тины это будет не интересно", - ответила тогда девушка.

Похоже, пара немного поменяла планы.

«Мы не хотим свадьбу», - ответила Иванна поклонникам в новых сторис на вопрос, когда жать торжества.

Также девушка рассказала о том, какой ее возлюбленный. В частности она призналась, что он немного ревнив.

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