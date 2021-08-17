Возлюбленная 19-летнего победителя вокального шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина
Как известно, певец в начале 2021года сделал предложение 23-летней девушке Иванне, с которой живет вместе в Киеве в квартире, полученной после победы в шоу. Пара готовится к свадьбе.
Невеста Романа, вкусив славы, пробует свом силы, как блогер. Иванна активно ведет свой Инстаграм, рассказывая и показывая подробности их личной жизни.
Так, фолловеры спросили девушку, какой характер у ее возлюбленного, и она рассказала.
«Бывает спокойный, милый, такой хоть к ране прикладывай, а бывает злюка упертый. Но если сравнить с моим характером, то он очень спокойный», - написала Иванна.
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Отметим, блогерская активность девушки не всегда радует ее жениха. Так однажды Иванна неожиданно начала снимать Романа в поезде, когда он вскрывал пакет с бельем. Судя по его выражению лица, ему это не понравилось. Чуть позднее Иванна, лежа уже в постели в купе, решила пообщаться с подписчиками, и у нее поинтересовались: "почему Рома такой злой?"
"Ромчик просто не любит, когда я его без предупреждения снимаю, его это злит", - честно призналась невеста победителя "Голосу".
Напомним, победитель "Голосу країни" Сасанчин умилил нежностью с невестой.
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