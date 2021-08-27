Победитель «Голосу країни» 19-летний Роман Сасанчин и его 23-летняя избранница Иванна, недавно сообщавшие о помолвке, скоро станут родителями
Как сообщает Politeka.net, Иванна на своей странице в Инстаграм показала интересные кадры.
Девушка рассказала о перепадах настроения, и показала округлившийся животик.
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Также она показала кадры, на которых Роман поглаживает ее живот.
Как известно, в начале этого года Роман сделал возлюбленной предложение и она согласилась.
Возлюбленные рассказывали, что не спешат с церемонией. Также отмечали, что свадьба будет только для самых близких и в первую очередь для родителей, так как они сами не очень хотят устраивать торжество.
Отметим, также ранее Иванну спрашивали, планируют ли они с Романом приглашать на свадьбу Тину Кароль, которая была наставником Сасанчина на "Голосі країни". "Думаю, что для Тины это будет не интересно", - ответила тогда девушка.
Позже Иванна рассказала, что свадьбу играть они не хотят, чтобы не тратить деньги.
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