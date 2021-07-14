Невеста украинского певца Романа Сасанчина рассказала о своем состоянии после отравления
Как пишет Politeka.net, невеста победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванка не отстает от своего возлюбленного и развивает блог в Инстаграм. Красотка на днях рассказала, что она попала в больницу. В этот раз 23-летняя девушка решила поделится, какое у нее состояние, записав сторисы в Инстаграм.
Красотка решила для начала ответить на вопрос, чем она отравилась.
"Арбузом", - лаконично написала Иванка, добавив фото ягоды.
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"Арбуз теперь год не будешь кушать", - предположил фанат.
"Ближайшие два-три года точно нет", - ответила Иванка.
"Роман сейчас с тобой", - решил спросить фанат о победителе "Голосу" Сасанчине.
"Нет", - призналась Иванка.
"Рома у тебя красавчик", - написала еще одна фанатка.
"Главное не красота, а какой человек внутри. С красной хорошей жизни не будет", - написала в ответ Иванка.
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