Невеста молодого исполнителя Романа Сасанчина загремела в больницу, и уже показала кадры оттуда, раскрыв подробности
Как сообщает Politeka.net, невеста победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванка выложила в Instagram-сторис кадры из больницы. Оказалось, что накануне девушка накануне немного отравилась, и с этим диагнозом попала на больничную койку.
Так, в одной из сторис Иванка показала, как аппетитно ест какую-то сладкую булочку, которую, похоже, ей принес Роман. "Хоть я и в больнице, но утро началось очень вкусно. С таким темпом выйду в +20 кг", - подписала сторис девушка.
На еще одном кадре Иванке показала себя, лежа в больничной кровати и как бы посылая поцелуй своим фолловерам. Невеста Сасанчина поблагодарила поклонников за поддержку и рассказала, почему оказалась в медучреждении.
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"Ничего страшного, слегка отравилась, но уже все хорошо. Спасибо за то, что волнуетесь", - подписала сторис девушка.
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