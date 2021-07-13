Невеста молодого исполнителя Романа Сасанчина загремела в больницу, и уже показала кадры оттуда, раскрыв подробности

Как сообщает Politeka.net, невеста победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванка выложила в Instagram-сторис кадры из больницы. Оказалось, что накануне девушка накануне немного отравилась, и с этим диагнозом попала на больничную койку.

Так, в одной из сторис Иванка показала, как аппетитно ест какую-то сладкую булочку, которую, похоже, ей принес Роман. "Хоть я и в больнице, но утро началось очень вкусно. С таким темпом выйду в +20 кг", - подписала сторис девушка.

На еще одном кадре Иванке показала себя, лежа в больничной кровати и как бы посылая поцелуй своим фолловерам. Невеста Сасанчина поблагодарила поклонников за поддержку и рассказала, почему оказалась в медучреждении.

"Ничего страшного, слегка отравилась, но уже все хорошо. Спасибо за то, что волнуетесь", - подписала сторис девушка.

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