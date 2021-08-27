Победитель "Голосу країни" и "Голос. Діти" Роман Сасанчин скоро станет отцом
19-летний артист недавно объявил о своей помолвке с 23-летней девушкой по имени Иванка, а теперь, оказывается, у пары скоро появится малыш. Сасанчин поделился радостным известием у себя в микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
На кадрах счастливый Роман обнимает свою невесту в белом летнем платье. Он впервые показал возлюбленную с уже заметно округлившимся животиком.
"Больше не можем скрывать эту новость от вас ❤️ Скоро появится на свет наше маленькое чудо 🥰", - сообщил он в подписи.
Пол ребенка будущие родители пока не раскрывают.
Алла Пугачева отметилась в день рождения единственного сына Софии Ротару и собрала более 200 "лайков": яркое фото
Врачам не удалось спасти известного актера: подробности трагедии
Семья украинцев погибла по дороге на море: "Хотели, чтобы дети перед школой набрались сил"
18-летний сын Осадчей, которого она не показывает, спел с Каменских и "порвал праздник": "Горжусь"
Сын Софии Ротару застал маму в волнительный момент, такой ее никто не видит: "За минуту до..."
Новость разлетелась по Сети и собрала уйму комментариев: одни поздравляют пару, другие "ругают" за то, что они, мол, торопятся.
"Искренние поздравления 😍❤️Пусть ваша семья будет здорова и счастлива😘"
"Очень рады услышать замечательную новость о Вашей беременности. Пусть все пройдет гладко и Господь подарит Вам прекрасного ангелочка"
"Девочка будет однозначно 👼"
"Ух ничего себе… давно ли был подростком??!😳😳"
"Спасибо, что они не сделали аборт🔥"
"Это, конечно, прекрасно... Но куда спешить?.."
"Хорошо, а как насчет вокальных достижений?"
Напомним, невеста 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина оказалась против их свадьбы
Как сообщала Politeka, невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина ошеломила сменой образа: все тело в татуировках
Также Politeka писала, что юная невеста победителя "Голоса країни" Сасанчина в больнице: появились подробности о ее состоянии