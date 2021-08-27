"Больше не можем скрывать"

Победитель "Голосу країни" и "Голос. Діти" Роман Сасанчин скоро станет отцом

19-летний артист недавно объявил о своей помолвке с 23-летней девушкой по имени Иванка, а теперь, оказывается, у пары скоро появится малыш. Сасанчин поделился радостным известием у себя в микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

На кадрах счастливый Роман обнимает свою невесту в белом летнем платье. Он впервые показал возлюбленную с уже заметно округлившимся животиком.

"Больше не можем скрывать эту новость от вас ❤️ Скоро появится на свет наше маленькое чудо 🥰", - сообщил он в подписи.

Пол ребенка будущие родители пока не раскрывают.

Новость разлетелась по Сети и собрала уйму комментариев: одни поздравляют пару, другие "ругают" за то, что они, мол, торопятся.

"Искренние поздравления 😍❤️Пусть ваша семья будет здорова и счастлива😘"

"Очень рады услышать замечательную новость о Вашей беременности. Пусть все пройдет гладко и Господь подарит Вам прекрасного ангелочка"

"Девочка будет однозначно 👼"

"Ух ничего себе… давно ли был подростком??!😳😳"

"Спасибо, что они не сделали аборт🔥"

"Это, конечно, прекрасно... Но куда спешить?.."

"Хорошо, а как насчет вокальных достижений?"

Напомним, невеста 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина оказалась против их свадьбы

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