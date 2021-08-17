Наречена 19-річного переможця вокальних шоу " Голос. Діти " і "Голос країни-10" Романа Сасанчина здивувала заявою щодо весілля

23-річна Іванна часто ділиться подробицями особистого життя і відповідає на питання фоловерів, пише Politeka.net.

Як відомо, на початку цього року Роман зробив коханій пропозицію і вона погодилася.

Кохані розповідали, що не поспішають з церемонією. Також відзначали, що весілля буде тільки для найближчих і в першу чергу для батьків, так як вони самі не дуже хочуть влаштовувати торжество.

Зазначимо, також раніше Іванну запитували, чи планують вони з Романом запрошувати на весілля Тіну Кароль, яка була наставником Сасанчина на "Голосі країни". "Думаю, що для Тіни це буде не цікаво", - відповіла тоді дівчина.

Схоже, пара трохи змінила плани.

"Ми не хочемо весілля", - відповіла Іванна шанувальникам в нових сторіс на питання, коли жати торжества.

Також дівчина розповіла про те, який її коханий. Зокрема вона зізналася, що він трохи ревнивий.

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