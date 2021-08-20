Наречена молодого виконавця Романа Сасанчина розповіла, чому не хоче весілля
Як повідомляє Politeka.net, кілька місяців тому 19-річний переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин зробив пропозицію своїй дівчині Іванці, яка не дещо старша за нього. Ця подія стала темою обговорень у ЗМІ та соцмережах. Тепер пару часто запитують про плани на весілля.
Так, нещодавно у своїх Instagram-сторіс Іванка відповіла на запитання шанувальників щодо майбутнього весілля. Закохані продовжують заявляти, що не планують пишне торжество, а збираються тільки розписатися в РАЦСі. Однак, навіть цього досі не зробили.
"А чому не хочете весілля? Якщо не секрет", - запитав хтось із шанувальників. На це Іванка відповіла коротко: "Марна трата коштів".
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Відзначимо, що дівчина також виклала в сторіс пікантне відео, на якому, сидячи на ліжку, підспівує пісню і рухається. При цьому вона занадто глибоко розстебнула гудзики своєї блузки, під якою немає білизни.
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