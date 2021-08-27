Переможець "Голосу країни" 19-річний Роман Сасанчин і його 23-річна обраниця Іванна, які нещодавно повідомляли про заручини, скоро стануть батьками
Як повідомляє Politeka.net, Іванна на своїй сторінці в Instagram показала цікаві кадри.
Дівчина розповіла про перепади настрою, і показала кругленький животик.
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Також вона показала кадри, на яких Роман погладжує її живіт.
Як відомо, на початку цього року Роман зробив коханій пропозицію і вона погодилася.
Кохані розповідали, що не поспішають з церемонією. Також відзначали, що весілля буде тільки для найближчих і в першу чергу для батьків, так як вони самі не дуже хочуть влаштовувати торжество.
Зазначимо, також раніше Іванну запитували, чи планують вони з Романом запрошувати на весілля Тіну Кароль, яка була наставником Сасанчина на "Голосі країни". "Думаю, що для Тіни це буде не цікаво", - відповіла тоді дівчина.
Пізніше Іванна розповіла, що весілля грати вони не хочуть, щоб не витрачати гроші.
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