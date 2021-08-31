23-летняя избранница победителя "Голосу країни" и "Голос.Діти" Романа Сасанчина Иванна поделилась подробностями их жизни
Сасанчин покорил шоу «Голос. Діти» в 2015 году, а в 2020 стал победителем проекта «Голос країни». В качестве приза он получил квартиру в Киеве. Обустраивал жилище он совместно со своей девушкой Иванной. В начале 2021 года но сделал возлюбленной предложение, а недавно пара призналась, что ждет ребенка.
При этом девушка также сообщила, что они ищут квартиру в Черткове Тернопольской области. Фолловеры Иванны поинтересовались, почему они не живут в Киеве, в подаренной квартире.
«В квартире в Киеве идет ремонт все еще. Там с ним немножечко все сложно, и тем более мне нельзя ехать никуда, нельзя ходить, и поэтому мы остаемся в Черткове», - объяснила невеста Романа Сасанчина.
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Как известно, Сасанчин родился в Тернопольской области.
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