23-летняя избранница триумфатора "Голосу країни" и "Голос.Діти" Романа Сасанчина Иванка рассказала о своей беременности до свадьбы
Как пишет Politeka.net, 19-летний Сасанин изначально победил на телешоу "Голос.Діти". Но на этом Роман не остановился и пошел на шоу "Голос країни", где ему удалось повторить успех детского талант-шоу. Молодой человек встречается с 23-летней Иванкой, которой уже сделал предложение. А сейчас стало известно, что пара ждет пополнение - ведь девушка беременна.
На новых сторис в Инстаграм Иванка решила ответить на вопросы поклонников.
"Как так получилось, что забеременела незамужняя еще. Или по желанию захотела ребенка", - спросила фанатка.
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"Смотрите. Сложились обстоятельства так, что из-за моих нерегулярных критических дней, из-за частых гормональных сбоев, я бы никогда не сказала, что так просто мне будет забеременеть", - сказала красотка.
"Ну и мы думали, что на это и правда пойдет много времени, но Бог решил то что ребенок будет быстрее и реально дал нам, за что мы ему очень сильно благодарны. Желанный ли ребенок? Да, очень желанный. То, что мы не расписанные и не взяли брак, хотя мы могли уже сделать давно, просто мы не спешим, но на все свое время. Все будет, ребеночек очень желанный и мы его очень хотим", - добавила Иванка.
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