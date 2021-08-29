23-річна обраниця тріумфатора "Голосу країни" і "Голос.Діти" Романа Сасанчина Іванка розповіла про свою вагітність до весілля

Як пише Politeka.net, 19-річний Сасанін спочатку переміг на телешоу " Голос.Діти". Але на цьому Роман не зупинився і пішов на шоу "Голос країни", де йому вдалося повторити успіх дитячого талант-шоу. Молодий чоловік зустрічається з 23-річною Іванкою, якій вже зробив пропозицію. А зараз стало відомо, що пара чекає поповнення - адже дівчина вагітна.

На нових сторіс в Instagram Іванка вирішила відповісти на питання шанувальників.

"Як так вийшло, що завагітніла незаміжня ще. Або за бажанням захотіла дитину", - запитала фанатка.

"Дивитися. Склалися обставини так, що через мої нерегулярні критичні дні, через часті гормональні збої, я б ніколи не сказала, що так просто мені буде завагітніти",-сказала красуня.

"Ну і ми думали, що на це і правда піде багато часу, але Бог вирішив те що дитина буде швидше і реально дав нам, за що ми йому дуже сильно вдячні. Бажана дитина? Так, дуже бажана. Те, що ми не розписані і не взяли шлюб, хоча ми могли вже зробити давно, просто ми не поспішаємо, але на весь свій час. Все буде, дитинка дуже бажана і ми її дуже хочемо", - додала Іванка.

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