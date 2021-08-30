19-річний переможець "Голосу країни" та "Голос. Діти" Роман Сасанчин відповів на докори шанувальників

Як пише Politeka.net, Роман Сасанчин став широко відомий після перемоги на проєкті "Голос. Діти", а згодом і "Голос країни". На початку цього року 19-річний співак освідчився коханій - 23-річній Іванці. Однак офіційно пара ще не одружена.

А нещодавно виявилося, що наречена Сасанчина вагітна й вони скоро стануть батьками. Про це заявив сам співак у своєму Instagram. Шанувальники співака одразу ж почали активно обговорювати цю подію. Одні дивуються тому, що хлопець з дівчиною так поспішають, інші раді за свого кумира. В Instagram 23-річна наречена Романа влаштувала фанатам рубрику "Питання-відповідь". Іванку буквально засипали питаннями про вагітність, на деякі із них відповів сам Роман. Так, хтось написав, що дівчина своєю вагітністю зіпсувала життя талановитому та перспективному співаку та навіть обізвали наречену хлопця "старою кобилою".

"Так, може, й зіпсувала мені життя, але те життя, де я б не був настільки щасливий, наскільки є зараз. А зовсім скоро й взагалі стану найщасливішим", - толерантно відповів Сасанчин.

Рaніше Politeka писaлa, що наречена 19-річного переможця "Голосу країни" Сасанчина розговорилася про вагітність: "Ми не розписані і не...".

Нагадаємо, що 19-річний переможець "Голосу країни" вперше показав вагітну наречену: "Самі діти, навіщо так поспішати".

A ще Politeka повідомлялa, що наречена 19-річного переможця "Голосу країни" Сасанчина розсекретила вагітність: животик вже великий.