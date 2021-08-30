19-летний победитель "Голосу країни" и "Голос. Діти" Роман Сасанчин ответил на упреки поклонников

Как пишет Politeka.net, Роман Сасанчин стал широко известен после победы на проекте "Голос. Діти", а впоследствии и "Голос країни". В начале этого года 19-летний певец сделал предложение любимой - 23-летней Иванке. Однако официально пара еще не жената.

А недавно оказалось, что невеста Сасанчина беременна и они скоро станут родителями. Об этом заявил сам певец в своем Instagram. Поклонники певца сразу же начали активно обсуждать это событие. Одни удивляются тому, что парень с девушкой так спешат, другие рады за своего кумира.

В Instagram 23-летняя невеста Романа устроила фанатам рубрику "Вопрос-ответ". Иванку буквально засыпали вопросами о беременности, на некоторые из них ответил сам Роман. Так, кто-то написал, что девушка своей беременностью испортила жизнь талантливому и перспективному певцу и даже обозвали невесту парня "старой кобылой".

"Да, может, и испортила мне жизнь, но ту жизнь, где я бы не был настолько счастлив, насколько есть сейчас. А совсем скоро и вообще стану самым счастливым", - толерантно ответил Сасанчин.

Ранее Politeka писала, что невеста 19-летнего победителя "Голоса страны" Сасанчина разговорилась о беременности: "мы не расписаны и не...".

Напомним, что 19-летний победитель "Голоса страны" впервые показал беременную невесту: "Сами дети, зачем так спешить".

A еще Politeka сообщала, что невеста 19-летнего победителя "Голоса страны" Сасанчина рассекретила беременность: животик уже большой.