23-річна наречена переможця "Голосу країни" та "Голосу. Діти" Романа Сасанчина Іванка розповіла, коли дізналася про вагітність

Як пише Politeka.net, на початку цього року 19-річний Роман Сасанчин, який прославився після перемоги в проєкті "Голос. Діти", а потім і "Голос країни", зробив пропозицію руки та серця своїй коханій - 23-річній Іванці. Тоді пара сказала, що з весіллям вони не поспішають та й узагалі не хочуть гучної гулянки.

Нещодавно виявилося, що наречена Сасанчина вагітна й вони скоро стануть батьками. Про це заявив сам співак у своєму Instagram. Радісною новиною поділилася також 23-річна Іванка. У stories вона розповіла, що про те, що в них буде малюк, вони з Романом дізналися наприкінці квітня. Дівчина опублікувала кадри з УЗД та написала, що це були неймовірні емоції та щастя.

"Я досі не можу повірити, що це правда і що нас скоро буде троє", - написала Іванка.





Рaніше Politeka писaлa, що наречена 19-річного переможця "Голосу країни" Сасанчина розсекретила вагітність: животик вже великий.

Нагадаємо, що наречена 19-річного переможця "Голосу країни" Сасанчина виявилася проти їхнього весілля: з'ясувалася причина.

A ще Politeka повідомлялa, що 19-річний переможець "Голосу країни" Сасанчин передумав справляти весілля, наречена здивувала зізнанням: "Ми не...".