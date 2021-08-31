Телеведуча Маша Єфросиніна святкує річницю весілля зі своїм чоловіком, бізнесменом Тимуром Хромаєвим
Як пише Politeka.net, найчастіше телезірка не любить ділитися подробицями свого особистого життя на публіку, але в таку важливу дату вона захотіла всім розповісти, як же цінує і любить свого чоловіка.
Єфросиніна опублікувала в Instagram-профілі чорно-біле фото, де вона ніжно обіймає свого чоловіка. На знімку Маша у вечірній сукні з оголеними плечима, а Тимур в білій сорочці.
Всі папери, залізяки, камені позаду.. З бірюзою, my love "
Дженніфер Лопес зловили в обіймах Кіркорова, Полякова позаздрила: "Реально так виглядає?"
Оксамитовий сезон скасовується, в Україну увірветься різке похолодання: деталі прогнозу на вересень
Суддя "Майстер Шеф" сильно змінився перед новим сезоном, як він тепер виглядає: "Красунчик, схуд..."
Біда трапилася з коханою "Холостяка" Заливако, красуня ледве говорить: "Сильно болить..."
Ксенія Мішина та Еллерт не змогли приховати правду про свої стосунки, Мережа кипить: "Саша, навіщо ці ігри"
У коментарях телеведучу привітали її колеги Юрій Горбунов, Сергій Притула, Олена Кравець, Ліза Ющенко та інші.
"Многая літа!!!!", "Многая літа!!Браво!!Так тримати!!!", "Улюблені", " хороші...) частіше удвох бувати і танцювати вечорами..) ", "Як красиво сказано!)) Вітаю!",- пишуть шанувальники в коментарях до публікації.
Нагадаємо, телеведучій Маші Єфросиніній 42 роки. Вона родом з Керчі. Заміжжю. У неї двоє дітей.
Раніше ми повідомляли, що Єфросиніна показала чоловіка і сина, що підросло, не стримавши сліз: "здавалося, цей день ніколи не настане…".
Також читайте: Нова суддя "Україна має талант" Єфросиніна в білій сукні зі шлейфом засвітилася на концерті: кадри.
Politeka розповідала, Білодід зізналася Єфросиніній, на які кошти живе після Олімпіади і чи забирають батьки гроші: "прислухаюся".