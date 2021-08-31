Телеведуча Маша Єфросиніна святкує річницю весілля зі своїм чоловіком, бізнесменом Тимуром Хромаєвим

Як пише Politeka.net, найчастіше телезірка не любить ділитися подробицями свого особистого життя на публіку, але в таку важливу дату вона захотіла всім розповісти, як же цінує і любить свого чоловіка.

Єфросиніна опублікувала в Instagram-профілі чорно-біле фото, де вона ніжно обіймає свого чоловіка. На знімку Маша у вечірній сукні з оголеними плечима, а Тимур в білій сорочці.

Всі папери, залізяки, камені позаду.. З бірюзою, my love "

У коментарях телеведучу привітали її колеги Юрій Горбунов, Сергій Притула, Олена Кравець, Ліза Ющенко та інші.

"Многая літа!!!!", "Многая літа!!Браво!!Так тримати!!!", "Улюблені", " хороші...) частіше удвох бувати і танцювати вечорами..) ", "Як красиво сказано!)) Вітаю!",- пишуть шанувальники в коментарях до публікації.

Нагадаємо, телеведучій Маші Єфросиніній 42 роки. Вона родом з Керчі. Заміжжю. У неї двоє дітей.

Раніше ми повідомляли, що Єфросиніна показала чоловіка і сина, що підросло, не стримавши сліз: "здавалося, цей день ніколи не настане…".

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Politeka розповідала, Білодід зізналася Єфросиніній, на які кошти живе після Олімпіади і чи забирають батьки гроші: "прислухаюся".