Українська співачка і танцівниця, екс-солістка ВІА Гри Надія Мейхер зачарувала милим образом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 39-річна зірка опублікувала дуже милий знімок. Мейхер позувала в білому светрі і одній шкарпетці. Вона сиділа на поверхні, засвітивши свої стрункі ніжки. Светр задрався, тому шанувальники змогли у всій красі розгледіти її принади і фігуру. Особливого шарму фото додав радісний вираз обличчя зірки.

"Закохалася...", - було написано на шкарпетках співачки.

Відзначимо, що Мейхер часто радує шанувальників архівними фото і свіжими знімками в красивих нарядах. Жінка може похвалитися видатними формами і стрункою фігуркою. Останнім часом артистка дуже схудла, в результаті чого стала виглядати молодше свого віку.

Як відомо, свою кар'єру Мейхер починала в колективі ВІА Гра. Після вона пробувала себе в ролі ведучої, сольної співачки, а також в ролі власниці бренду одягу для дам з пишними формами.

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