Украинская певица и танцовщица, экс-солистка ВИА Гры Надежда Мейхер очаровала милым образом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 39-летняя звезда опубликовала очень милый снимок. Мейхер позировала в белом свитере и одном носочке. Она сидела на поверхности, засветив свои стройные ножки. Свитер задрался, поэтому поклонники смогли во всей красе рассмотреть ее достоинства фигуры. Особого шарма фото добавило радостное выражение лица звезды.

«Влюбилась…», - было написано на носках певицы.

Отметим, что Мейхер часто радует поклонников архивными фото и свежими снимками в красивых нарядах. Женщина может похвастаться выдающимися формами и стройной фигуркой. В последнее время артистка очень похудела, в результате чего стала выглядеть моложе своего возраста.

Как известно, свою карьеру Мейхер начинала в коллективе ВИА Гра. После она пробовала себя в роли ведущей, сольной певицы, а также в роли владелицы бренда одежды для дам с пышными формами.

Напомним, что Мейхер приспустила кофточку, показав себя с другой стороны: "Одна из обожаемых...".

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