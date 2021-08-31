Українська виконавиця Надія Мейхер показала свою красу в новому образі

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер почала кар'єру більше 20 років тому, ставши солісткою групи ВІА Гра. Красуня до 2011 року була в легендарній групі, після чого покинула колектив через вагітність. Тепер виконавиця займається оперним співом, миготить на ТБ, а ще зайнялася дизайном одягу, відкривши свій бренд.

Також красуня активно веде Instagram, ділячись там цікавими образами і своєю творчістю. Цього разу Надя опублікувала ролик в сторіс Instagram, де поділилася з фанатами новим образом в довгій сукні. Співачка вийшла і покрутилася перед камерою, показуючи свою чарівну красу. Як можна помітити, на вулиці була не найприємніша погода.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram відключені ці функції, зате могли відправити компліменти в особистий директ співачки.

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