Відома співачка і екс-учасниця групи "ВІА ГРА" Надя Мейхер вразила можливостями в соціальних мережах

Як передає Politeka.net, Надя Мейхер є популярною артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "ВІА ГРА", де вона виконувала соло з 2000-го року. Через 11 років їй довелося піти з групи через вагітність. Незабаром вона почала сольну кар'єру і відкрила свій бутік одягу. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу співачка поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Надя займалася близько 3 років академічним вокалом. Після цього в її репертуарі з'явилися не тільки поп-хіти, а й арії. На відео вона виконує цілу арію під назвою "Mon cœur s'ouvre à ta voir".

"У сторіс виклала маленьку частину арії, і поставила питання про назву арії і опери. Тільки в личку мені написала одна з моїх передплатників правильну відповідь). Деякі вирішили, що це "Carmen")

Звичайно, не зобов'язані знати, якщо не цікавитеся оперою! Але оскільки я обожнюю, іноді ділюся своїми захопленнями в тому чи іншому творчому напрямку.

Отже! Мною одна з обожнюваних арій "Mon cœur s'ouvre à ta voir" з опери "Samson et Dalila" Автор: Каміль Сен-Санс.

Мрію виконати партію Даліли, а поки так, акапельно (дуже не просто, виконувати арію акапельно)))

Які опери Вам до душі?", запитала співачка.

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