Рідна сестра Софії Ротару 70-річна Лідія нещодавно боролася із коронавірусом
Як пише Politeka.net, 70-річна Лідія Ротару народилася у селі Маршинці в Чернівецькій області. Як і сестри, Софія та Ауріка, Лідія Ротару прекрасно співає. Вона була солісткою Чернівецького ВІА "Черемош", їздила з концертами по всьому союзу, однак у 1979 році вийшла заміж за бізнесмена Сергія Хлябича.
У 1990 році у них народилася дочка Соня й Лідія Михайлівна вирішила покинути сцену заради сім’ї.
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Нещодавно дочка сестри Софії Ротару Соня, яка також співає під псевдонімом Sonya Key, дала відверте інтерв’ю журналу "Viva!", у якому вперше розповіла про смерть батька та хворобу матері Лідії.
Співачка зізналася, що дуже важко переживала смерть батька Сергія Хлябича. За словами Соні, вона й досі переслуховує його аудіоповідомлення та перечитує смс.
Коли Sonya Key була у глибокій депресії її сколихнула ще й звістка про захворювання мами на коронавірус. У той день вони з чоловіком святкували його День народження у Херсоні, однак відразу вирушили в Чернівці, коли дізналися.
"Лікарі сказали, що стан важкий, і нам треба сподіватись на чудо, що шанси 50 на 50. Коли я дізналась про це, ридала дуже довго, але розуміла, що маю бути сильною для мами і не показувати їй свої справжні емоції", - розповідає дочка Лідії Ротару.
Спільними зусиллями Соні з чоловіком та лікарів Лідії Михайлівні вдалося побороти хворобу. На щастя, зараз вона почувається добре.
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