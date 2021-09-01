Відомий танцівник, переможець минулого сезону шоу "Танці з зірками" Дмитро Жук отримав серйозну травму
Дмитро Жук свого часу був партнером на паркеті зі співачками Камалією і Златою Огневич, ведучою «Сніданку з 1+1» Людмилою Барбір і фронтвумен групи The Hardkiss Юлією Саніною. Саме з нею хореограф і переміг у проекті в 2020 році.
Фаворитами називали і пару Дмитро Жук-Злата Огневич, проте тоді вони швидко залишили проект. "У Злати є проблема з емоціями. Вони у неї завжди однакові. Ще вона боїться розкритися і притримує мене», - говорив Дмитро Жук.
Також Дмитро Жук періодично танцює з Тіною Кароль під час її виступів.
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Однак нові сторіс Дмитра Жука виявилися присвяченими не танцям. Хореограф показала свою руку з накладеним серйозним швом після операції.
Схоже, Дмитро Жук отримав серйозну травму.
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