У мережі показали нового претендента на серце "Холостячки" Злати Огневич, українок збентежила його зовнішність

Як передає Politeka.net, Злата Огневич популярна українська співачка. Артистка прославилася завдяки своїй участі на міжнародному конкурсі Євробачення, де вона посіла 3 місце. Нещодавно стало відомо, що співачка стала головною героїнею другого сезону популярного шоу "Холостячка". У мережі йде активне обговорення проєкту і його нових учасників.

Цього разу на сторінці проєкту "Холостячка" в Instagram опублікували нове фото. На знімку новий учасник шоу-Вінченцио. Йому 31 рік і родом він з Чернівців. Він змінив своє життя, після того, як переїхав з України до Лондона. У Вінченцио в Англії вже два ресторанних бізнесу.

Шанувальники шоу "Холостяк" розійшлися в думках, комусь він дуже сподобався, а частина була збентежена його зовнішністю: "Вау", "Ну і женихи", "Де ви знайшли цього Джима Керрі"

Раніше повідомлялося, "Холостячку" Огневич в першому ж ефірі вирішив підкорити стоматолог-принц: "Прям Дмитро Карпачов, тільки молодше"

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Politeka розповідала, Злата Огневич в сукні-ночнушке показала, чим спокушатиме женихів на "Холостячку": "Прям прокинувся відразу"