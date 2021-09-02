В сети показали нового претендента на сердце "Холостячки" Златы Огневич, украинок смутила его внешность

Как передает Politeka.net, Злата Огневич популярная украинская певица. Артистка прославилась благодаря своему участию на международном конкурсе Евровидение, где она заняла 3 место. Недавно стало известно, что певица стала главной героиней второго сезона популярного шоу "Холостячка". В сети идет активное обсуждение проекта и его новых участников.

На этот раз на странице проекта "Холостячка" в Инстаграм опубликовали новое фото. На снимке новый участник шоу - Винченцио. Ему 31 год и родом он из Черновцов. Он изменил свою жизнь, после того, как переехал из Украины в Лондон. У Винченцио в Англии уже два ресторанных бизнеса.

Поклонники шоу "Холостяк" разошлись во мнениях, кому-то он очень понравился, а часть была смущена его внешностью: "Вау", "Ну и женихи", "Где вы нашли этого Джима Керри"

Ранее сообщалось, "Холостячку" Огневич в первом же эфире решил покорить стоматолог-принц: "Прям Дмитрий Карпачев, только моложе"

Также, участник «Холостячки» пошел на большую жертву ради Огневич: «Я готов бороться за Злату всеми силами»

Politeka рассказывала, Злата Огневич в платье-ночнушке показала, чем будет соблазнять женихов на "Холостячке": "Прям проснулся сразу"